Desequilíbrios

Aprender com os erros é bom. Melhor ainda aprender com os erros alheios. Assim, diminui-se o risco de sofrer as consequências negativas advindas dessas falhas. De uma forma ou outra, ter tempo de preparação para corrigir deslizes é importante para enfrentar grandes desafios. Eis a realidade do Vitória. Problemas já foram identificados no percurso, embora a trajetória em 2016 ainda esteja no princípio. Sorte que o maior desafio da temporada ainda está por vir: o Brasileirão, que se inicia em maio.

Os dois primeiros jogos do ano não foram lá grande parâmetro. Os limitados chineses do Tianjin Quanjian, adversário em amistoso, e a apenas esforçada Jacuipense, na largada do estadual, pouco exigiram. Bastou a corda torcer um pouquinho mais para surgirem problemas para o Leão. O Vitória da Conquista, mais entrosado, deu um trabalho danado. E olha que nem jogou em casa de fato, pois o Estádio Lomanto Júnior está em obras. O empate ficou de muito bom tamanho.

Sobre esse ponto, faço um parêntese. Em um campeonato polarizado como o Baiano, jogar com a vantagem nas finais tem se mostrado algo preponderante nos últimos anos. Como se sabe, quase sempre a decisão é Ba-Vi. Do ano 2000 para cá, nas 13 edições que tiveram o sistema de dois jogos finais, o clássico definiu o campeão baiano em nove ocasiões. Portanto, a decisão começa em verdade na primeira rodada, somando o maior número possível de pontos para ficar à frente do rival e obter a vantagem de jogar por dois empates.

Mas justamente na primeira rodada a balança ficou um tanto desequilibrada. Em lugar de enfrentar a dureza de jogar no péssimo gramado do Adauto Moraes, na abafada Juazeiro, o arquirrival atuou como visitante em Salvador, no Estádio de Pituaçu. Pegou um gramado em condições excelentes, com maioria na arquibancada. Já o Vitória não teve essa maré mansa, embora o problema do adversário conquistense fosse o mesmo: falta de condições de jogo do seu mando de campo.

A Juazeirense usou o legítimo direito de reivindicar mandar o jogo onde bem entendeu, de olho apenas no lucro de bilheteria. Mas mudar o jogo justamente para o mando de campo do adversário é algo que não deveria ser permitido pela Federação Bahiana de Futebol, dado o enorme benefício técnico proporcionado ao rival rubro-negro. Vamos em frente, que chorar sobre extracampo, arbitragem e conjunção dos astros não é nossa praia. Só que a ressalva é importante.

Voltemos aos problemas apresentados em campo. Sabemos que o time ainda vai alcançar seu melhor ritmo físico e entrosamento, claro. Mas já dá para perceber claramente que há muito a ser feito, pois o apresentado até então assusta. Não que ele seja a versão brasileira de Franco Baresi, muito longe disso, mas sem Guilherme Mattis a zaga virou uma avenida em Ilhéus. Com Ramon ao seu lado, o miolo até cumpre a missão. Entretanto, os reservas oriundos da base requerem mais cancha para enfrentar uma Série A. Como suspensões e contusões são frequentes, fica fácil notar a necessidade de mais dois zagueiros experientes, pelo menos.

Sobre a lateral direita, creio ser ponto pacífico que o brioso Maicon Silva mostra deficiências demais para as necessidades do Vitória. Está devendo no apoio e na defesa. Faz a torcida sentir saudades de Ayrton e Nino. Nomes como William Henrique, Vander e outras figurinhas carimbadas parecem ter atingido seu limite técnico, o que é pouco para o que o Leão precisa para enfrentar esse ano. Ainda bem que há tempo para remediar, mas convém lembrar que a areia está escorrendo ampulheta abaixo.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

