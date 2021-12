Prática comum no futebol, especialmente em início de temporada, a especulação sobre negociação de atletas movimenta o mercado e o noticiário. Muitas vezes, o dito popular é contrariado e onde há fumaça não há fogo, prevalecendo a criatividade da 'central de boatos'. Em verdade, nem fumaça há na maioria das oportunidades. É o que percebo em relação ao Vitória. Muito disse-me-disse e "ouvi falar". A quem interessa o vazamento de informações a respeito do interesse do clube na negociação de jogadores?

Ávida por novidades na equipe, ainda mais nesse período de pouca qualidade em campo, a torcida acaba entrando na onda da especulação. A visibilidade instantânea das redes sociais contribui nesse sentido: todos querem curtidas ou compartilhamentos de suas publicações bombásticas. Impossível levantar o que tem de torcedor postando informações privilegiadas ou revelações passadas por amigos conselheiros do clube sobre transações de jogadores.

E tome chute! Um caminhão de barro jogado na parede para ver se gruda algo. Invariavelmente, água de salsicha, com pouca ou quase nenhuma utilidade. Mas vai que algum palpite desses acerte o alvo? Pronto! O camarada vira referência. Vai 'mitar'! Deu a 'notícia' em primeira mão e é alçado à condição de fonte fidedigna de informação.

Engraçado e perigoso é que tem gente na imprensa esportiva local seguindo essa linha de atirar para tudo que é lado, em busca do chamado furo de reportagem. Manda a apuração e checagem de dados às favas e 'joga o verde'. Basta fazer um rápido acompanhamento das comunidades de torcedores rubro-negros nas redes sociais (aliás, um excelente termômetro do estado de humor das arquibancadas) para observar que muitos desses profissionais já viraram sinônimo de descrédito.

Se fôssemos montar uma equipe com os jogadores recentemente especulados na Toca do Leão (por torcedores e imprensa), seria possível uma escalação de respeito. Jefferson, Paulo Miranda, Antonio Carlos, Paulo André e Fabrício; Ralf, Vítor Júnior, Ricardinho e Riquelme; Kléber e Maikon Leite.

A boataria é interessante para o jogador e seu empresário, pois mexe com o mercado simbólico da oferta e da procura, inflando o valor do atleta nesse leilão virtual. Também vale a pena para dirigentes sob desconfiança da torcida, caso dos que atuam no Leão, porque desvia o foco das críticas de gestão. Da mesma forma, serve como consolo para torcedores carentes, que já enxergam os nomes ventilados vestindo a camisa do clube. Por fim, como já dito, movimenta o noticiário, sendo interessante para o vetor imprensa. No final das contas, o desencontro de informações só não é bom para o clube.

Reforço x Contratação

O certo é que o Vitória precisa se reinventar em campo, passando necessariamente pela reestruturação do elenco. Não dá mais. Assistir ao time jogar hoje virou um suplício, dada a péssima qualidade do que nos é oferecido. Contra o medíocre Oeste, o triunfo veio de forma quase casual, não sem antes a torcida roer todas as unhas.

Definiram a partida uma falha do goleiro adversário e o brilho de Fernando Miguel, melhor jogador do Vitória na temporada, pegando pênalti. De resto, mais do mesmo: zaga insegura, laterais inexistentes, meio de campo vulnerável e burocrático e ataque inoperante. Não se deve esperar que nasçam abacates em um cajueiro. Sem qualificação, trazendo reforços efetivos em lugar de apenas contratar, a colheita seguirá penosa.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

*José Raimundo Silveira | Jornalista | olharrubronegro@gmail.com

adblock ativo