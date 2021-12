Cardápio agridoce

As duas últimas rodadas da Série B provocaram uma sensação estranha nos rubro-negros. Ao passo em que o objetivo da conquista do acesso à primeira divisão ficou mais próximo, em razão da distância para o quinto colocado, o Vitória vê escapando a liderança da competição. É quase um consenso entre os torcedores que subir é uma obrigação, ainda mais considerando o baixo nível técnico da disputa. Fixou-se, então, o título como alvo. Uma meta ambiciosa, mas que também carrega o risco de decepção se não for alcançada.

Tudo é questão de parâmetros e pontos de vista. Após o péssimo começo de ano, com saídas precoces do Campeonato Baiano e Copa do Brasil, além da terceira eliminação seguida para o Ceará no Nordestão, vislumbrou-se o caos. Até o temor de queda para a Série C pairava. Os ajustes necessários, incluindo a saída do presidente, recolocaram o trem sobre os trilhos, tornando a viagem de volta à Série A mais tranquila. Aí surgiu a gula, que, se não deve ser qualificada nesse caso como pecado capital, pode causar má digestão.

A liderança provisória do Rubro-Negro por algumas rodadas serviu como tira-gosto e aguçou o apetite pelo título. Mesmo perdendo posteriormente a ponta, a proximidade do Botafogo manteve a fome pela conquista nacional, que passou a ser o objetivo principal, tanto nos discursos dos jogadores e comissão técnica, como nos cânticos dos torcedores. Porém, os pontos perdidos para o Paraná e o CRB, a distância de cinco pontos para os cariocas e a proximidade do fim do campeonato colocaram água na fervura.

Mas o futebol é danado para contrariar prognósticos e apostas definitivas. Uma rodada é o suficiente para tornar de novo palpável a possibilidade do título. A combinação de um tropeço do Botafogo diante do arquirrival e o triunfo do Leão sobre o Náutico reduziria para apenas dois pontos a distância da liderança, com cinco rodadas a disputar. Resultados possíveis, ressalte-se.

Sobre o duelo do líder contra o vice-campeão do Nordeste, já tem rubro-negro se mordendo diante da situação de ter que torcer pelo maior adversário visando à meta do título. Diria que a peculiar conjuntura é favorável qualquer que seja o resultado. Caso o alvinegro carioca perca pontos, ajudaria o Vitória na briga pela liderança. Mas, se o Botafogo vencer, a vida do arquirrival para se manter no G-4 se complicaria. Isso considerando a rivalidade, claro. Convenhamos que a eventual perda do título seria menos amarga com a permanência do nosso maior adversário na Série B. Não sou hipócrita para dizer o contrário.

Elton até o fim

Nos seis jogos restantes, a expectativa é que o técnico Vagner Mancini permaneça agarrado a algumas de suas convicções. Se não mudou até agora, acho difícil fazê-lo na reta final. A principal delas é a manutenção de Elton no comando de ataque. Parece que morrerá agarrado ao atual camisa 9.

Pouco efetivo, o atacante vem tendo sua barra amenizada pela ajuda na marcação e algumas assistências. Gol, que é bom, está escasso, o que provoca questionamentos por parte da torcida sobre a razão de não ser dada oportunidade a outro centroavante, em especial o jovem Rafaelson.

A verdade é que faltam opções mesmo para essa posição, embora o Vitória tenha o segundo melhor ataque. Em 2015, não houve problemas na reposição no gol, zaga e volantes. A parte defensiva tem funcionado bem com titulares e reservas. O mesmo não se pode dizer dos atacantes e meias ofensivos. Rhayner fez falta contra o Paraná; Pedro Ken, diante do CRB. Em suma, o sistema de ataque completo tem dado caldo, que entorna na ausência de algum ingrediente.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

