Caindo na real

O futebol nos reserva situações interessantes, como os recentes duelos entre Vitória e Cruzeiro. Um mesmo adversário, em espaço de apenas três dias, proporcionou diferentes perspectivas à torcida do Vitória com relação ao seu time. Da satisfação em acompanhar uma reviravolta incrível em ambiente totalmente adverso, à constatação das limitações em uma situação que deveria ser favorável, bastaram 180 minutos.

O primeiro jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, só não ganhou contornos épicos porque a virada não se concretizou, embora estivesse próxima. Mas buscar a igualdade após perder por dois gols de vantagem, com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo, diante de mais de 40 mil cruzeirenses, foi marcante.

Melhor ao longo de quase toda a partida, o Vitória foi gigante. Marcou no campo adversário, criou oportunidades e teve uma das melhores atuações em 2016. Um empate com gosto de triunfo, que calou o Mineirão e deixou no ar a esperança por dias melhores.

Então veio o choque de realidade. A partida de ida da Copa do Brasil expôs todas as fragilidades do Vitória, algumas delas marcas registradas na temporada. Ficou a sensação de que o jogo em Minas foi um dos poucos pontos fora da curva de mediocridade do futebol apresentado pelo Leão esse ano.

Um aspecto simples definiu a partida a favor do Cruzeiro no Barradão. A qualidade técnica dos jogadores, fator que costuma decidir no futebol. No caso, o toque diferenciado de Willian e De Arrascaeta, algo que não possuímos.

O Vitória tem esse atributo em um ou dois atletas, que acabam ofuscados em meio a tantas peças opacas. Na maior parte das vezes, a individualidade não tem sido suficiente para salvar a fraqueza do conjunto. Contra o Cruzeiro, em casa, a falta de qualidade impediu que o time se impusesse diante de um adversário que atuou mais de 30 minutos com um jogador a menos. A rigor, o goleiro Fábio fez só uma defesa difícil durante o período que o Leão esteve com um a mais. Não houve como incomodá-lo mais.

A escassez técnica se apresenta com mais intensidade no coração de qualquer equipe: o meio de campo. No Vitória, esse setor consegue ser ineficaz nas duas vertentes, marcação e criação. Nem serve de anteparo para a defesa, que só não sofreu gol em um dos 13 jogos da Série A e é a quinta pior da competição, nem alimenta os atacantes.

Muito por isso, o jogo do rubro-negro é feio e previsível, na base da ligação direta, quase sempre improdutiva e à base de esticões dos zagueiros. A solução é dar a bola a Marinho e deixá-lo se virar, torcendo para que seus dribles funcionem. Deu certo em Minas, porém sucumbiu diante da marcação dobrada em Salvador.

Série A por pontos corridos, na atual conjuntura de desequilíbrio de receitas, está disponível apenas para os mais aquinhoados ou com planejamento exemplar, aspectos distantes do Vitória. Portanto, a chance do ansiado voo maior do Vitória, um título nacional, é a Copa do Brasil. Diante da falta de qualidade e da diferença aberta no jogo de ida, parece que ficará para uma próxima vez. Sendo assim, salvo uma qualificação expressiva do elenco, só nos resta lutar pela permanência na elite. Objetivo simplório para uma torcida sedenta, mas é o que se desenha como palpável por ora.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

