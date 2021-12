Ba-Vi, o ponto de afirmação

Ao passar essa semana pelo Aeroporto 2 de Julho, deparei-me com um jogador do Vitória embarcando um familiar. Não sou daqueles que ficam azucrinando a vida de atleta em horário de folga. É um saco ter alguém policiando a privacidade dos outros. Mas não resisti e cumprimentei o camarada em questão, o volante Luiz Gustavo. O motivo foi simples: agradecimento.

Ele ajudou diretamente na única alegria que tive com o Leão em 2014, sendo autor do gol que garantiu o triunfo de virada sobre o maior rival, na Série A. Ficou marcado, como ocorre com todos que se destacam no Ba-Vi, a "mãe de todas as batalhas".

Quem brilha no clássico ganha espaço cativo no coração da torcida. Um grande amigo pôs o nome de Hugo em um dos filhos para homenagear o meia que cravou três gols sobre o oponente em 1989. Arturzinho virou lenda com a cabeçada que deu o triunfo com dois homens a menos (desde o 1º tempo) em 1992. Mais recentemente, a fama de Índio e Neto Baiano como carrascos do rival deu aos dois uma sobrevida no clube, mesmo em posteriores fases ruins. No meu caso, não poderia deixar de agradecer o responsável pelo gostoso abraço que recebi do meu filho na Fonte Nova ano passado, celebrando a virada. Algo que não se esquece. Valeu, Luiz Gustavo!

Campeonato à parte, jogo sem favorito, duelo decidido em detalhes... Por mais batido, todo chavão é válido no Ba-Vi. O confronto de sábado, que marca a metade do 1º turno da Série B, pode servir como ponto de inflexão. Um resultado positivo diante do rival funcionaria como catalisador de confiança não só para o time, ainda titubeante, como para a torcida, deveras desconfiada e com toda razão para tal.

Além dos três pontos e da zoeira garantida, há alguns números a defender. Mesmo com toda a decadência técnica experimentada pelo Vitória nas últimas duas temporadas, o time não perde para o oponente de três cores há quatro partidas ou um ano (o derradeiro revés foi em abril de 2014). Como o jogo é no Barradão, também há outra marca a ser mantida, que é a hegemonia na casa rubro-negra. Em 45 duelos, foram 23 triunfos, 11 empates e 11 derrotas. Portanto, ganhamos mais que o dobro de vezes. Partindo para o campo pessoal, há Escudero, invicto em seis clássicos (três vitórias e três empates).

Ainda há outro detalhe importante em jogo. Desde 1987 o Vitória não sabe o que é encerrar uma temporada sem pelo menos um triunfo em Ba-Vi. Um tabu de quase três décadas, que o Leão só tem mais duas oportunidades de manter vivo, justamente nos jogos pela Série B. Nesse mesmo intervalo, o clube sediado em Lauro de Freitas passou em branco no clássico naquele mesmo ano de 1987 (foram quatro empates), 1992, 2005, 2007 e 2012. Parece bobagem. Mas vale como combustível motivador. Sem falar em argumento para lançar naquela roda de dominó ou resenha com a rapaziada do trabalho. O Ba-Vi tem dessas coisas.

Na crista

O sucesso no clássico pode levar o Vitória de volta ao pelotão de frente da Série B, o famoso G-4. Porém, não enxergo sinal de fim de mundo caso a entrada na comissão de frente seja barrada nessa rodada. Vejo uma ansiedade tremenda nesse aspecto, tanto de torcedores como de segmentos da imprensa. Muito cedo para tanto desespero.

A cada rodada, é um tal de fazer reza e conta para permanecer no G-4 que eu vou lhes falar. Desespero desnecessário para uma fase tão precoce da competição. Dificilmente um time permanecerá as 38 rodadas dentro desse grupo.

O que importa, sim, é ficar próximo à crista da onda. Distanciar-se da zona de classificação pode ter efeito psicológico nocivo, que seria potencializado pela instabilidade política do clube. Se não estiver entre os quatro primeiros, que guarde uma proximidade administrável e parta para o sprint nas sete ou oito rodadas finais, reservando farinha no saco para a etapa decisiva. É maratona, não uma corrida de 100 metros.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

