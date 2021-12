A volta do fator Barradão

O Barradão voltou a sorrir. Após uma série de insucessos recentes em sua casa, o Vitória retomou a boa performance como mandante, com reflexo imediato em sua posição dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Mais que subir na tabela, a recuperação da trajetória trouxe outra consequência positiva, ao meu ver mais importante. Renovou a autoestima da equipe, que ganhou confiança e parece começar as partidas em Salvador já com vantagem no marcador. Quem vai ao estádio, percebe que a atmosfera mudou para melhor.

O obscuro técnico do CRB, última vítima do Leão no Barradão, e cujo nome demorei para lembrar (um tal de Mazola Júnior), quis fazer gracejo. Como forma de motivar sua equipe antes do jogo passado, falou em entrevista ter dito aos seus jogadores para não temer o adversário, pois era o Vitória da Série B, muito diferente do Vitória da Série A. O fanfarrão esqueceu onde seria realizada a partida, o que faz toda a diferença.

No Barradão, o Vitória de Série C de 2006 bateu o Cruzeiro da Série A, pela Copa do Brasil. Somente um exemplo do impulso extra que o Rubro-Negro ganha em casa, mesmo com suposta baixa qualidade técnica. Efeito notado pelo goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, ao afirmar em 2009 que até o Manchester United sentiria a pressão jogando lá; o depoimento é facilmente encontrado em sites de busca.

Mas esse fenômeno só ocorre em situações particulares de comunhão entre time e torcida. Naturalmente, o estádio sozinho não ganha jogo. É justamente esse o momento do Vitória. Como em um efeito-dominó, a mudança de postura em relação à apatia do primeiro semestre trouxe os torcedores a reboque. A energia positiva voltou a fluir e os resultados favoráveis se acumulam. Tirando a péssima estreia, o Vitória vai vencendo e convencendo em casa. O aproveitamento é superior a 80% - seis triunfos, em sete jogos.

Junte-se a esse detalhe o baixo nível técnico dessa Série B. A união desses dois fatores está deixando pavimentada com asfalto de primeira a estrada de volta à Série A, com apenas um terço da competição realizada. Uma situação praticamente impensável quando estávamos no fundo do poço dessa temporada, marcada por eliminações precoces para adversários desqualificados no Campeonato Baiano e Copa do Brasil.

Pode parecer pedante, mas arrisco dizer que a briga do Leão não é mais pelo acesso. A disputa é pelo título da competição. De qualquer forma, mesmo soando arrogante, ao mirar um objetivo maior, também se coloca no raio de alcance a meta do acesso.

As próximas três partidas deixarão esse caminho bem delineado. São três adversários diretos na briga pelo acesso: Náutico, Macaé e América Mineiro, sendo que o primeiro e o último estão mais firmes na disputa pelo título. É a chance de se desvencilhar da concorrência e assumir a ponta no pelotão de frente.

Por outro lado, o time pode se ressentir de uma carência ainda em aberto, que é a reposição de jogadores. O excesso de suspensões por cartões torna uma imposição a existência de reservas à altura. Se o time titular está visivelmente encaixado e até jogando com brilho em certas situações, o mesmo não se pode dizer a respeito dos suplentes em determinadas posições, especialmente na zaga e ataque.

A criticada direção do Vitória soube dar uma resposta no que se refere à qualificação do elenco, ao trazer peças importantes que melhoraram sobremaneira o rendimento em campo. Que abra os olhos, qualifique ainda mais a equipe e não perca a oportunidade que se vislumbra no horizonte: a conquista de um título nacional, antigo anseio de sua torcida. Mesmo que de categoria inferior, poderia ser a mola para saltos maiores e um impulso moral em todos os sentidos. Basta ver o exemplo corintiano. Da sarjeta do rebaixamento em 2007, reergueu-se, venceu a Série B do ano seguinte e partiu para voos mais altos. Sim, é possível.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

