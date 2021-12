A mãe das nossas batalhas

Termos bélicos sempre estiveram associados ao futebol desde sua gênese. Muitos permanecem em uso até hoje. Artilharia, bomba, foguete, ataque, defesa e contra-ataque são alguns deles. Visto sob a ótica de como se vence nesse esporte, que é alcançando um objetivo em território adversário, a figura de linguagem ganha sentido. Se entendido como uma guerra, o Ba-Vi é a mãe de todas as batalhas para o Vitória. Ainda mais quando o clássico decide campeonato, justo em um Dia das Mães.

Final de estadual nessa ocasião não é incomum. O estabelecimento das competições domésticas no primeiro semestre banalizou o fato. Mesmo assim, ganhar ou perder campeonato diante de rivais históricos em um Dia das Mães é um prato cheio para manchetes irônicas e gozações entre torcedores.

A última vez que os dois maiores times baianos disputaram título nessa data especial nos traz doces memórias. Foi em 12 de maio de 2013, quando o Vitória aplicou a maior goleada da história das finais entre os tradicionais adversários. O 7x3 imposto pelo Leão no jogo de ida da final até hoje dói na alma deles. Com 20 minutos do primeiro tempo, após o zagueiro Fabrício marcar o terceiro gol, muitos torcedores do rival começaram a deixar a Fonte Nova, pois sabiam que a fatura estava liquidada.

Um ano antes, foi o rival que levou a melhor jogando contra o Vitória em um Dia das Mães. Na ocasião, a verdadeira mãe foi o goleiro rubro-negro, Douglas, que conseguiu a proeza de falhar em três gols. O empate em 3x3 deu o título ao representante baiano na Série B, após seca de 11 anos. Para completar, era nosso aniversário de fundação.

Além da alegria natural de ser campeão sobre o maior rival, há alguns tabus em jogo na decisão de domingo, envolvendo especialmente o ano de 1988. Data desse ano o último tri deles, algo que perseguem agora. Também foi essa a última vez que os tricoloridos foram campeões com um triunfo sobre nós - só dessa forma, e com dois gols de diferença, eles terão sucesso agora. Da mesma forma, a derradeira ocasião que o Leão ficou três edições seguidas sem o título ocorreu em 1988.

Por fim, caso vença domingo o rubro-negro chegaria ao quinto triunfo seguido em Ba-Vis, marca inédita. A sequência atual de quatro vitórias igualou a marca do biênio 1990/1991: dois triunfos no quadrangular final do estadual de 90 (primeiro semestre), outro na Série A de 90 (segundo semestre) e mais um na Série A de 91 (primeiro semestre). Além disso, está em jogo o tabu de dois anos sem derrota no clássico.

Atentos

Para a decisão de domingo, é importante que o Vitória também tenha instinto materno. No caso, que prevaleça a astúcia das mães atentas, não a candura excessiva das complacentes (afinal é guerra). Não se pode deitar sobre a vantagem obtida na partida de ida, embora importante. Time por time, o Vitória já provou ser superior ao adversário, ganhando com tranquilidade os Ba-Vis de 2016. Mas o futebol é um jogo com tantos senões, como uma expulsão em começo de partida ou um goleiro em má jornada, que não se pode titubear. Se é melhor, que demonstre e passe por cima de novo.

Tentaram nos tirar no tapetão, com a suposta irregularidade de Victor Ramos. Em outra jogada subterrânea, prática do passado que voltou a ser empregada, revelaram interesse em jogador nosso às vésperas de uma final. Também por isso, ganhar o estadual de 2016 virou questão de honra para a torcida Que o mesmo espírito empolgue os jogadores.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

