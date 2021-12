Suspeito de envolvimento em assalto, vereador toma posse dentro de presídio

Eleito vereador pela cidade de Marizópolis, sertão da Paraíba, Fábio Júnior Alves de Andrade (PP), conhecido como Fábio de Nego Chico, tomou posse nesta sexta-feira, 01, de dentro do presídio local.

Fábio está preso desde o último dia 18 de dezembro, de forma temporária, por ser suspeito na participação de um assalto.

A posse foi realizada por videoconferência e o atual vereador foi acompanhado por policiais penais e pelo advogado. O crime em que Nego Chico estaria envolvido foi um assalto a um empresário, no qual 3 homens se passaram por policiais para roubarem dinheiro e cheques.

Abdon Lopes, advogado do vereador, disse ao G1 da Paraíba, que "não há evidências do envolvimento do cliente com o crime. A participação do vereador teria sido na fuga do grupo", finalizou.

adblock ativo