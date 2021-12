Sara Winter é pedida em casamento e fica noiva durante prisão domiciliar

A ativista pró-governo, Sara Geromini, vulgo Sara Winter, anunciou neste domingo, 28, em suas redes sociais que irá se casar no próximo final de semana com o seu noivo Giovane Rodrigues.

Depois da tormenta, vem a paz. Hoje fui oficialmente pedida em casamento e claro, ao homem da minha vida, disse SIM. Tentaram me destruir, mas construíram uma pessoa 10 vezes mais forte. Enquanto uns babam de ódio, eu transbordo de amor. O casamento fica pro próximo fim de semana pic.twitter.com/NdZSV204DK — Sara Winter (@_SaraWinter) June 28, 2020

Em prisão domiciliar após ser detida no pela Polícia Federal (PF) no dia 15 de junho, sob suspeita de ataques ao Supremo Tribunal Federal, (STF) a líder do grupo "300 Brasil", comemorou o pedido no seu Twitter.

adblock ativo