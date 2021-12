Programa "Aqui na Band" sofre mudanças após pautas conservadoras

O programa "Aqui na Band", exibido pela Rede Bandeirantes, vem sofrendo grandes mudanças nos últimos dias. Após a exibição de pautas políticas, consideradas tendenciosas, como "Quem mandou matar Jair Bolsonaro?", o programa terá alterações na sua apresentação e direção.

Com as saídas de Ernesto Lacombe, Nathália Batista, apresentadores, e Vildomar Batista, diretor do programa, que pediu demissão após não ser informado da contratação de Mariana Godoy. A atração, que atualmente vem sendo reprisada, devido à pandemia de Covid-19, será comandada pelo diretor artístico e de programação Antônio Zimmerle, segundo o site Noticias da TV.

Mesmo com as mudanças, a direção da emissora estuda possibilidades de realocaro os apresentadores. Enquanto Lacombe poderá integrar o grupo de esportes do canal, Nathália Batista pode assumir outro programa. Ainda segundo o portal, do atual elenco, apenas o chef de cozinha, Dalton Rangel, será mantido.

