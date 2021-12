Previdência Social realiza recadastramento de aposentados

Teve inicio nesta quarta, 2, o recadastramento de funcionários aposentados da Secretaria de Educação - inativos. A estimativa é de que até o final do mês seja realizado o recadastramento dos servidores com iniciais de J a M. Mais de 56 mil pessoas foram notificadas pela Superintendência de previdência social (Suprev), em parceria com a Secretaria de Administração (Saeb), para realizar a atualização.

É possível agendar o serviço em cinco postos da Rede SAC, pelo site, aplicativo, ou ainda dirigir-se a uma das 64 unidades do Centro de Atendimento Previdenciário (Ceprev), em Postos e Pontos SAC em todo o estado. Para realizar o recadastramento é necessário apresentar documento de identidade original com foto atual, CPF, comprovante de residencia e o número do PIS.

A atualização de cadastro dos inativos do Estado ocorre anualmente, garantindo o recebimento de benefícios.

