"Posso não ser o melhor candidato, mas ladrão eu não sou", diz Datena ao anunciar candidatura

O apresentador José Luiz Datena, anunciou nesta quinta-feira, 11, que será candidato nas próximas eleições municipais de São Paulo pelo MDB. O comunicador ainda não sabe se concorrerá como prefeito ou vice-prefeito.

"Nunca roubei na minha vida. Posso não ser o melhor candidato, mas ladrão eu não sou", declarou Datena ao jornalista Leo Dias.

Segundo o apresentador do Brasil Urgente, sua motivação é a ajudar a população. "Estou vendo tanta roubalheira no meio da pandemia... Está na hora de dar uma virada na minha cadeira. Gostaria de ajudar muita gente", assegurou. "A chance é maior do que quando concorri ao Senado", completou.

