Neymar debocha de festa para 500 pessoas e faz vídeo em mansão

Após os rumores de que teria promovido uma festa de cinco dias em Mangaratiba, Costa Verde do Rio de Janeiro, Neymar utilizou sua conta no Instagram, nesta quinta-feira, 31, para "debochar" das críticas e mostrar que está reunido com familiares e amigos.

O jogador postou fotos e vídeos nos quais ironiza a informação, repercutida internacionalmente, de que convidara 500 pessoas para a festa, já que depois da repercussão negativa, o número caiu para 150. “Distanciamento social OK, Testes OK, Família e Amigos OK, 500 convidados negativo”, escreveu o jogador entre textos e emojis no Instagram.

Neymar postou ainda inúmeros vídeos da decoração para a festa de Réveillon em casa, com direito a farta mesa de jantar, flores brancas, velas, distanciamento entre as cadeiras e fez ironia com os comentários sobre o evento que planejou em Mangaratiba, no Rio, depois do Natal.

"Decoração maravilhosa, jantarzinho de casa com distanciamento entre uma cadeira e outra e não é para 500 pessoas, tá?", disse, aos risos.

Na legenda do vídeo, Neymar relatou: "Todos aqui para sermos felizes, depois de um longo e difícil ano! Nós merecemos celebrar as nossas vidas! Momentos únicos vão ficar eternos em nossa memória".

adblock ativo