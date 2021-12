Movimentação hoteleira registra alta nesse fim de semana na Praia do Forte

A ocupação hoteleira de Praia do Forte, neste fim de semana, foi superior a 90%. O responsável pela movimentação da vila de Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia, é o festival gastronômico Tempero no Forte, que segue até o dia 8 de dezembro.

Participam do evento 28 estabelecimentos, entre restaurantes, pousadas e hotéis da Praia do Forte e entorno. A 14ª edição do evento apresenta como tema ‘Castanha e Maturi’. Chefes locais, profissionais de Salvador e de outros estados apresentam suas criações utilizando os produtos brasileiros.

adblock ativo