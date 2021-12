Jihadistas queriam US$ 132 milhões por resgate de jornalista

Os sequestradores do jornalista americano James Foley haviam pedido um resgate de 100 milhões de euros (132 milhões de dólares), declarou esta quinta-feira o GlobalPost, um dos sites para os quais ele trabalhava.

"O diretor-geral do GlobalPost, Philip Balboni, confirmou que o primeiro resgate exigido pelos sequestradores de James Foley foi de 100 milhões de euros", declarou à AFP um porta-voz do site americano.

O jornalista trabalhava para esta página informativa quando foi sequestrado em novembro de 2012 na Síria.

Na quarta, Balboni disse ter estado em contato, assim como a família de Foley, com os jihadistas do Estado Islâmico (EI), que, segundo ele, a princípio manifestaram a intenção de negociar a libertação do jornalista.

Mas as negociações jamais avançaram e os sequestradores ficaram em silêncio até que a família recebeu uma mensagem anunciando que haviam matado Foley.

