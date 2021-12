Instituto Cervantes promovem encontro internacional entre mulheres poetas nesta sexta

Em comemoração ao mês da mulher, celebrado em março, os Instituto Cervantes do Nordeste promovem, nesta sexta-feira, 19, um encontro internacional entre mulheres poetas. Online, em razão da pandemia de Covid-19, o evento será transmitido pelo canal do Instituto Cervantes Salvador no YouTube.

As artistas reunidas, selecionadas por transitarem entre as literaturas de língua portuguesa e espanhola, serão; as poetas Irina Henríquez (colombiana), Esther Blanco (espanhola), Micheliny Verunschk (pernambucana), Marta López Vilar (espanhola), e as escritoras baianas Lilian Almeida e Clarissa Macedo. O evento é uma parceria entre o o Instituto Cervantes, Centro Cultural da Espanha em Salvador, juntamente com o Instituto Cervantes Recife.

Durante uma hora e meia de conversas, sob a mediação da escritora Clarissa Macedo, serão discutidos os projetos nos quais as autoras são protagonistas e de que modo a atuação feminina contribui para o cenário das literaturas como um importante instrumento de tomada de consciência e redefinição dos papéis da mulher na sociedade.

