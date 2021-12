INSS: Veja as datas do pagamento da aposentadoria ou seguro em 2021

As datas do pagamento de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para 2021 já estão disponíveis para consulta. Aposentadoria, pensão ou auxílio-doença são depositados conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito. São mais de 35 milhões de beneficiários em todo o país.

Os primeiros a receber são os que ganham até um salário mínimo, estabelecido pelo governo federal em R$ 1.100 para 2021.

A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 25 de janeiro a 5 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor receberão de 1º a 5 de fevereiro.

O calendário está disponível também na página oficial do INSS no endereço https://www.gov.br/inss/pt-br

Veja:

