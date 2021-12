Gregório Duvivier é condenado a pagar R$ 25 mil por danos morais a Luciano Hang

O ator e humorista Gregório Duvivier foi condenado pela Justiça a pagar R$ 25 mil em danos morais ao presidente do grupo Havan, Luciano Hang, por causa de uma postagem no Twitter.

A publicação aconteceu em maio de 2019, quando Duvivier postou "to tisti alguem mata o véio da Havan”, em seu perfil na rede social, se referindo a Hang. Segundo o empresário, a postagem foi desrespeitosa, além de conter um pedido de homicídio.

“Já que tudo tem q ser explicado mil vezes. não, eu não quero q ngm mate o ´velho da havan´. estava apenas reproduzindo um meme. quero que todos tenham vida longa até o velho da havan, que nem é tão velho assim. bjo", explicou o humorista.

De acordo com a juíza Maria Cristina Barros Gutierrez Slaibi, responsável pelo caso, além de excluir o verbo "matar" do conteúdo, Duvivier deverá pagar R$ 25 mil por danos morais a Hang com "correção monetária e juros legais", referentes aos honorários dos advogados. O ator recorreu da decisão.

adblock ativo