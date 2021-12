Filha de Pazuelo é nomeada para cargo na gestão de Eduardo Paes

A filha do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, foi nomeada para um cargo comissionado,o que significa que não há necessidade de concurso público, na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Stephanie Pazuello foi nomeada após decisão assinada pelo secretário de Integridade Pública, Marcelo Calero, e foi publicada na edição deste sábado, 02, do Diário Oficial do município.

Marcelo Crivella (Republicanos), antecessor de Eduardo Paes (DEM), também já tinha nomeado Stephanie para a gestão. Na gestão de Crivella, Stephanie assumiu, em julho de 2020, o cargo de gestora da RioSaúde, empresa pública de saúde do Rio de Janeiro.

À época, a RioSaúde se manifestou em nota negando que a escolha tenha relação por causa do parentesco com o ministro, e sim, pela formação de Stephanie em administração.

De acordo com o Diário Oficial, Stephanie vai assumir o cargo em comissão de Assistente I, com salário inicial de R$ 1,884. Somando as gratificações, o valor poder ser ainda maior. A nomeação é retroativa ao dia 1º de janeiro.

O cargo ocupado por Stephanie anteriormente na RioSaúde tinha vencimento bruto de R$ 7.171,00 criado depois de uma reestruturação administrativa, feita no dia 1º de julho, e publicada no Diário Oficial do município no último dia 16 de julho.

