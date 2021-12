Especializado em chocolate, café AMMA Varanda é inaugurado nesta quinta

Os empresários Luiza Olivetto e Diego Badaró vão inaugurar o AMMA Varanda, no Museu Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, na próxima quinta-feira, dia 5 de dezembro, das 18h às 22h. O café será especializado em chocolate, com a assinatura da marca orgânica AMMA. A dupla promete uma experiência com os sabores dos biomas brasileiros.

