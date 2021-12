Delegado do caso João Pedro participou de operação que vitimou menino

O delegado Allan Duarte, responsável pela investigação do caso do homicídio do adolescente João Pedro Matos Pintos, 14 anos, estava presente na operação que vitimou o jovem no Complexo Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, segundo informações do jornal Extra.

Titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), Duarte integrou as equipes das policias Civil e Federal, que realizaram ação na favela no dia 18 de maio. Três policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) são investigados por suspeita de realizar os disparos.

A informação foi confirmada pelo também delegado Sérgio Sahione, titular da Core no período da operação, em depoimento ao Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) do Ministério Público do Rio (MP-RJ). O delegado pediu demissão após depoimento.

Ainda segundo Sahione, dois blindados e um helicóptero na operação. A informação sobre a entrada de Allan Duarte na casa onde o menino João Pedro foi assassinado não foi confirmada durante o depoimento.

