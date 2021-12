Datena chora ao vivo após saber da morte de ex-funcionário da Band

O apresentador José Luiz Datena se emocionou ao vivo durante o Brasil Urgente desta segunda-feira, 15, após ser informado sobre a morte de um amigo, ex-funcionário da TV Bandeirantes.

"Um amigo tão querido, um sujeito que não erguia a voz com ninguém. Era um cara grandão para caramba, nunca vi brigar com ninguém", declarou o apresentador ao vivo.

De acordo com Datena, o homem identificado como Wilson trabalhou com o apresentador em algumas transmissões esportivas pelo Brasil. "Tive uma notícia muito triste agora. Um menino que trabalha aqui com a gente, um menino quase da idade dos meus filhos teve que ir embora, e eu não sabia o por quê".

O jornalista ainda lamentou a dificuldade em saber da notícia durante programa. "Tem horas que é difícil a gente trabalhar com esse negócio aqui, muito difícil", concluiu o comunicador, que mudou de assunto para a cobertura de um ônibus incendiado ainda emocionado. A causa da morte não foi divulgada.

