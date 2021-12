Crimes digitais são debatidos em evento da Associação Comercial da Bahia

O promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia, Fabrício Rabelo Patury, participou do Encontro Integrado do Núcleo Jurídico da Associação Comercial da Bahia, nesta quarta-feira, 14, cujo tema foi ‘crimes digitais’.

O encontro foi realizado em ambiente remoto e contou ainda com intervenções do advogado criminalista e professor de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia, Sebastian Mello. A mediação foi do professor e apresentador Zilan Costa e Silva.

Coordenador do Comitê de Gestão da Informação do MP-BA, Patury trouxe informações minuciosas sobre as práticas delituosas “que estão sendo comuns”.

O promotor Fabrício Rabelo Patury disse ainda no evento que a legislação atual classifica os crimes cibernéticos em próprios e impróprios. No primeiro tipo, o delito é executado a partir de um computador e os bens jurídicos afetados são os dados armazenados em outra máquina ou rede. O exemplo são as invasões de dispositivos de informática, como celulares e computadores, para que se obtenha dados.

Já nos crimes impróprios também são feitos por meio de dispositivos digitais, mas o delito tem como meta o mundo físico. Crimes de pedofilia, crimes contra a propriedade intelectual e ao direito autoral, difamação e injúria, estelionato e apropriação indébita são alguns exemplos.

Ainda assim, com o grande número de leis, normas e mias mecanismos para se penalizar as condutas criminosas no universo digital, Fabrício Rabelo Patury falou sobre a necessidade do planejamento e educação digital para empresários, governos e cidadãos.

adblock ativo