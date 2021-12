Cláudio Carvalho assume presidência da Abap Bahia

O publicitário Cláudio Carvalho será o novo presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade na Bahia (Abap-BA). Ele tomará posse em cerimônia a ser realizada no próximo dia 8 de novembro, no Restaurante Amado.

Na ocasião, participa também o presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo e Conselheiro da Magazine Luiza, Marcelo Silva, que fará a apresentação do case “Magalu”, e o presidente da Abap nacional, Mario D’Andrea.

Com experiência no mercado publicitário, Cláudio já presidiu a entidade entre 2001 e 2003 e é filho do fundador e primeiro presidente da seccional baiana, Fernando Carvalho. Além disso, já atuou como conselheiro da Federação Nacional das Agências de Propaganda (FENAPRO) e do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (SINAPRO).

Liderada por Cláudio Carvalho, a gestão 2019-2021 conta ainda com Americo Neto (vice-presidente), Clóvis Eugênio Lima (diretor financeiro), Marta Dória (diretora cultural), Vitor Barros (diretor de desenvolvimento), Leonardo César (diretor de capacitação) e Eduardo Santos (diretor de gestão).

