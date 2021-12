Baiano, jogador do Náutico faz parto de própria filha em condomínio de Recife

O lateral-direito do Náutico, Bryan Borges, de 24 anos, virou notícia nesta quinta-feira, 1º, mas por algo além dos gramados. O jogador foi o responsável por realizar o parto da própria filha, no saguão do prédio onde ele e a esposa, Myllena Barbosa, vivem, na Zona Norte de Recife, em Pernambuco.

Sentindo fortes contrações, a mulher do jogador não conseguiu aguardar a chegada ao hospital e teve Cecília, primeira filha do casal ainda na residência. Após o parto, Bryan, Myllena e o bebê foram até uma unidade médica da capital pernambucana.

Apesar de ser baiano de Salvador, Bryan jamais atuou por uma equipe do estado. O atleta iniciou sua carreira no União Suzano-SP, passou pelo Guarani-RS e Juventude, também do Rio Grande do Sul, até chegar à Chapecoense, onde foi promovido aos profissionais em 2017.

