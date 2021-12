Zoo da Dinamarca sacrifica filhote de girafa saudável

Um filhote de girafa de um ano e meio em perfeito estado de saúde foi sacrificado neste domingo, 9, em um zoológico de Copenhague, apesar dos protestos dos defensores dos animais na Dinamarca.



O porta-voz do zoológico, Tobias Stenbaek Bro, indicou que o filhote, de nome Marius, foi abatido com uma pistola no início da manhã. Após a morte, o zoológico realizou uma necropsia à qual os visitantes estavam autorizados a assistir.



O corpo despedaçado do filhote será utilizado para alimentar outros animais do parque.



Stenbaek Bro explicou que o zoológico não esperava a comoção provocada pelo destino do animal. "As pessoas têm o direito de protestar, mas é claro que nos surpreendeu", disse.



O zoológico explicou na quarta-feira, em seu site, que não poderia deixar a girafa crescer para evitar a consanguinidade entre exemplares desta espécie.



As opções de castração ou reintrodução na natureza foram descartadas por seus possíveis efeitos adversos, assim como a transferência de Marius a outro centro da Associação Europeia de Zoológicos e Aquários (EAZA), por incompatibilidade genética.



As duas principais associações dinamarquesas de defesa dos animais, Dyrenes Beskyttelse e Anima, ignoraram a campanha a favor do filhote de girafa, que recolheu milhares de assinaturas na internet.



Um zoológico sueco informou no sábado, 8, ao jornal Expressen, ter solicitado sem sucesso a transferência de Marius.



O zoológico de Copenhague explicou que sua política é não vender seus animais, apesar de contar com ofertas de compra de milionários, informou o jornal dinamarquês Ekstrabladet.

adblock ativo