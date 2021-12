Zimbábue pede extradição de caçador americano que matou leão

A ministra do Meio Ambiente do Zimbábue, Oppah Muchinguri, pediu nesta sexta-feira, 31, a extradição do dentista americano que matou o leão Cecil, um exemplar protegido e astro do parque natural de Hwange.



"Pedimos às autoridades competentes sua extradição ao Zimbábue para que possa ser julgado pelas infrações que cometeu", declarou Muchinguri em uma coletiva de imprensa, na qual lamentou que não tenha sido possível detê-lo no território do país, "já que havia desaparecido rumo ao seu país de origem" quando o escândalo explodiu.

