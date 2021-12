Zeca Camargo escapa de ataque em Bruxelas e faz vídeo

De férias pela Europa, o jornalista Zeca Camargo se surpreendeu ao chegar na cidade de Bruxelas (Bélgica), na manhã desta terça-feira, 22, e se deparar com um atentado terrorista. Em um vídeo compartilhado no Instagram, o apresentador do programa "É de Casa" (Globo) relatou que chegou de metrô na cidade, poucos minutos depois do ataque.

"Cheguei a Bruxelas, na Bélgica, esta manhã de terça-feira - e já no trem, quando ele ia se aproximando da estação, veio a notícia da primeira explosão no aeroporto. E suas vítimas - do que quase certamente é um ataque terrorista (as notícias estão chegando). Tinha planejado vir aqui para matar as saudades de uma cidade linda que havia visitado uma vez só uma vez no início dos anos 80 - mas a situação certamente é outra agora. Aqui está um trecho do vídeo que fiz logo pela manhã, na frente do hospital (Saint Pierre) para onde as vítimas estão sendo trazidas", desabafou o jornalista.

Ataques

De acordo com a polícia local, pelo menos 28 pessoas foram mortas nos ataques terroristas de Bruxelas. Conforme informações do governo belga, as explosões foram registradas por volta das 8h15 no aeroporto e no metrô. Até o momento, as autoridades informam que 15 pessoas foram mortas no metrô e 13 no aeroporto. Além disso, 35 pessoas ficaram feridas.







Como digo no vídeo é uma coincidência surpreendente e ao mesmo tempo triste que eu cheguei em Bruxelas praticamente no mesmo momento em que foi dada a notícia da primeira explosão do que certamente é um atentado terrorista na cidade - os detalhes ainda estão sendo apurados enquanto escrevo isso. Vim aqui para uma visita turística e... Isso agora!? Ninguém ainda sabe o que vai acontecer - as ruas estão bastante vazias... e já são 10h da manhã aqui. Repito, esta não é uma viagem de trabalho, mas não tem como não ter uma curiosidade de jornalista nesta hora. Dá uma olhada no vídeo e sigo dando notícias!#brussels #belgica #belgium #belgie #bomb #terror #brusselsattack Publicado por O Zeca Camargo em Terça, 22 de março de 2016

