Uma idosa de 70 anos está chamando atenção no YouTube sul-coreano produzindo tutoriais de maquiagem e narrando aventuras em viagens. Ao mostrar suas rugas e vida real, Park Makrye se destaca no universo das mídias sociais que exalta juventude e perfeição.

Os jovens coreanos a consideram tão engraçada e adorável que grandes empresas como Samsung Electronics e Lotte estão bancando sua popularidade. Porém, apesar da nova vida de personalidade digital, ela ainda se levanta antes do amanhecer para dar conta de seu restaurante.

Park pode não ser o ícone de beleza mais elegante ao vestir uma blusa rosa de bolinhas brancas, saia curta e um chapéu de cozinheiro na cabeça, mas as pessoas amam ver os tutoriais de maquiagem dela. Sucesso também é o "Diário da Vovó", no qual ela aparece se reunindo com amigos e comendo massas pela primeira vez.

"Ela é real. Ela não é de mentira", disse Lee Injae, de 31 anos, à agência de notícias Associated Press. "É renovador ver o mundo através dos olhos de uma vovó", completou.

A ideia do canal veio de Kim Yura, de 27 anos, neta de Park. A jovem parou de trabalhar como instrutora de atuação para viajar com a avó depois que um médico disse à família que ela tinha um alto risco de ter Alzheimer. A primeira coisa que fizeram foi uma viagem à Austrália, a qual a simpática senhora descreve sua primeira vez mergulhando no oceano e corre para a piscina como uma criança.

"Eu aprendi que minha avó é como nós. Ela gosta de viajar, comer comidas gostosas e tirar fotos bonitas", disse Kim, que filma e edita os vídeos. Park Makrye disse, antes do YouTube, sua vida era "morta como brotos de feijão podres. Costumávamos pensar: minha vida acabou desde que tenho mais de 70 anos, mas, assim que eu comecei a fazer isso, percebi que a vida começa aos 71", afirmou. Com informações da Associated Press.

Estadão Conteúdo Youtuber de 70 anos faz sucesso na Coreia do Sul e dá novo sentido à beleza

adblock ativo