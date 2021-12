Yoani Sánchez se diz "feliz" antes de viajar ao Brasil

A blogueira e ativista política Yoani Sánchez se disse "feliz" por causa da viagem que iniciará neste domingo a dez países, começando pelo Brasil, e que a deixará fora de Cuba durante 80 dias, embora tenha um sentimento "agridoce" pelas limitações ainda vigentes mesmo após a reforma migratória de seu país.

Após receber mais de 20 recusas nos últimos cinco anos para poder viajar ao exterior, Yoani Sánchez embarcou em Havana rumo ao Brasil, que será a primeira escala da viagem que a levará também a República Tcheca, Espanha, México, Estados Unidos, Holanda, Alemanha e Peru, entre outros países.

Com o sentimento de ter "ganhado uma pequena vitória pessoal, jornalística, cidadã e jurídica" a autora do blog "geração Y" disse que tem a impressão de estar vivendo "um sonho", mas que também sente um "sabor agridoce".

"É uma vitória limitada, porque a reforma migratória de Cuba ainda não contempla a possibilidade de entrar e sair da ilha como um direito inerente pelo mero fato de ter nascido neste país", disse a blogueira em entrevista no aeroporto de Havana.

Yoani Sánchez afirmou que sua principal bagagem é seu desejo de se conectar livremente à internet e de conhecer o mundo e sua realidade "com seus claros e escuros". "O mais importante não levo na mala, levo aqui", disse a blogueira, apontando para sua cabeça. Em janeiro, as autoridades cubanas outorgaram a Sánchez o passaporte que ela solicitou após a nova reforma migratória que flexibiliza as viagens dos cubanos ao exterior e eliminou embaraçosos e custosos trâmites como a permissão de saída para fora do país.

