Willem-Alexander é o novo rei da Holanda

Willem-Alexander tornou-se, nesta terça-feira,30, o primeiro rei da Holanda em mais de um século depois que sua mãe, Beatrix, ter abdicado após 33 anos de reinado. A troca de gerações na Casa Orange-Nassau deu ao país um momento de celebração, pomba e significa uma breve pausa nesta nação comercial onde cerca de 17 milhões de habitantes lutam contra a recessão, trazida pela crise econômica na Europa.

Visivelmente emocionada, a rainha Beatrix encerrou seu reinado numa cerimônia transmitida pela televisão para todo o país, enquanto milhares de pessoas vestidas de laranja comemoraram do lado de fora.

O rei Willem-Alexander pegou a mão de sua mãe e a olhou nos olhos depois de os dois assinarem o documento de abdicação no Palácio Real, localizado da praça Dam, centro de Amsterdã. Por um momento, Beatrix deu sinais de que iria chorar e a seguir apareceu na sacada, onde pôde ser vista por cerca de 20 mil de seus súditos.

"Eu estou feliz e agradecida por apresentar a vocês seu novo rei, Willem-Alexander", disse ela à multidão que gritava "Bea bedankt (Obrigado Bea)".

Momentos mais tarde, num sinal da troca de gerações, ela deixou a sacada e o rei Willem-Alexander, sua mulher e as três filhas acenaram para a multidão. "Querida mãe, hoje você abandona o trono, após 33 comoventes e inspiradores anos. Somos intensamente gratos a você", declarou o rei.

A ex-rainha se torna agora princesa Beatrix e seu filho o primeiro rei desde a morte de Willem III, em 1890. A popular esposa do rei, que nasceu na argentina, torna-se rainha Máxima e a mais velha de suas três filhas, Catharina-Amalia, recebe o título de Princesa de Orange e é a primeira na linha de sucessão do trono.

A praça estava tomada pela cor laranja. Uma bandeira branca e azul da Argentina, colocada em frente ao palácio, trazia o texto, escrito em idioma holandês: "Holanda, obrigado por amar e ter fé em Máxima".

O dia deve ser de festa e deve culminar com uma viagem do novo rei e da nova rainha pelos canais da capital. A segurança foi reforçada com milhares de policiais - uniformizados e à paisana - e uma série de funcionários públicos auxiliando em questões logísticas.

A polícia informou que um homem foi detido na praça Dam, logo após a abdicação, por não cumprir as ordens policiais. O espaço aéreo sobre Amsterdã foi fechado na segunda-feira e ficará assim por três dias. A polícia fez uma varredura na praça Dam em busca de bombas, com a ajuda de agentes alemães e cães farejadores.

Convidados reais de 18 países participaram do evento, dentre eles o príncipe Charles e sua mulher, Camilla, e o príncipe herdeiro japonês Naruhito e a princesa Masako. Charles também esteve presente na coroação de Beatrix, em 1980. As informações são da Associated Press.

