Washington Post afirma que Bolsonaro "mira a democracia" após fracassar no combate à Covid-19

O jornal norte americano Washington Post, em editorial publicado nesta sexta-feira, 2, afirma que "Bolsonaro fracassou em conter a Covid-19” e agora ele pode estar “visando a democracia".

"Em vez de lutar contra o coronavírus, Bolsonaro parece estar preparando as bases para outro desastre: um golpe político contra os parlamentares e eleitores que poderiam removê-lo do cargo. Com alguns no Congresso ameaçando impeachment, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva emergindo como um poderoso adversário nas eleições do ano que vem, Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica saíram junto.", escreve o jornal.

Bolsonaro falha no combate à Covid-19. Agora, ele está mirando a democracia.

Afirmando que "há motivos para preocupação", citando até o apoio de Eduardo Bolsonaro à invasão do Capitólio nos EUA, o jornal alerta:

"As democracias dos Estados Unidos e da América Latina devem prestar atenção à medida que as eleições do próximo ano se aproximam —e deixar claro para Bolsonaro que uma interrupção da democracia seria intolerável. Ele não deve ter permissão para destruir uma das maiores democracias do mundo."

