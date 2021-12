Washington aprova legalização da maconha

Os moradores de Washington, capital dos Estados Unidos, decidiram nessa terça-feira, 4, por referendo, legalizar a maconha, uma vitória simbólica que reforça a tendência manifestada em outros estados do país.



Em Washington, os adultos com mais de 21 anos poderão ter 50 gramas de maconha, entregar 25 gramas para outros adultos e cultivar até três plantas da erva em casa, segundo dados da junta eleitoral do Distrito de Colúmbia.



Desde julho, Washington já havia descriminalizado a posse da maconha como delito mais grave.



Vinte e três dos 50 estados norte-americanos já haviam aprovado o uso da maconha para uso medicinal, por exemplo, para tratar insônia e câncer.

