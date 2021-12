Vulcão leva Europa ao terceiro dia de caos aéreo

Pelo terceiro dia consecutivo, os aeroportos da Europa permaneceram fechados em razão da erupção do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia, ampliando o caos no transporte aéreo internacional. Sem melhorias na meteorologia, as nuvens de cinzas continuam invadindo o continente, rumando ao sul e ao leste, e ampliando o número de países prejudicados pela proibição de voar. As principais autoridades de aviação civil estenderam o fechamento dos aeroportos, alguns até segunda-feira.

