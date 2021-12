Vulcão islandês volta a interromper serviços em aeroportos europeus

Nuvens de cinzas procedentes do vulcão islandês Eyjafjallajokull provocaram a interrupção de serviços em vários aeroportos europeus neste domingo, segundo a Agência Europeia para a Segurança na Navegação Aérea (Eurocontrol).



Em comunicado, a Eurocontrol estimou que o número de voos hoje na Europa ficará cerca de 500 abaixo da média para um domingo nesta época do ano. Segundo a Eurocontrol, uma nuvem estava sobre o noroeste da Escócia, com uma parte se estendendo até o noroeste da Espanha e de Portugal. Uma nuvem isolada afetava o sul da França e o norte da Suíça, enquanto outra pairava sobre o sul da Suíça, norte da Itália, sul da Alemanha, a República Checa e a Áustria.

