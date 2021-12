Vulcão entra em erupção no Chile e autoridades evacuam àrea

O vulcão Villarrica, no sul do Chile, entrou em erupção na madrugada desta terça-feira após 15 anos de inatividade, o que obrigou as autoridades a colocar em prática um plano de retirada preventiva da população dos arredores, informou o governo.

O Villarrica iniciou uma fase de maior atividade por volta das 3h da madrugada (horário local) com uma potente explosão de cinzas e gases na atmosfera, junto com o lançamento de lava, em uma das regiões mais turísticas do país por suas belezas naturais.

Com a erupção do vulcão, o ministro do Interior, Rodrigo Peñailillo, informou que o governo retirou 3.385 pessoas das zonas de Villarrica, Pucón e Curarrehue.

O vulcão, um dos quatro mais ativos da América do Sul, fica 750 quilômetros ao sul de Santiago a uma altitude de 2.847 metros. Possui uma cratera de 200 metros de diâmetro, e entrou em erupção pela última vez em 2000.

O Chile possui a segunda maior e mais ativa rede de vulcões do mundo, atrás da Indonésia.

