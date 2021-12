Voyager I está próxima de deixar o sistema solar

35 anos após deixar a Terra, a sonda Voyager I está deixando o sistema solar. Será a primeira vez que um artefato feito pelo homem chegará ao espaço entre as estrelas.

O sistema solar é envolto em uma bolha de plasma gigante, criando uma área quente e turbulenta. A fronteira que o separa do espaço interestelar está próxima, mas a sonda pode demorar dias, meses ou anos para ultrapassá-la.

Lançada em 1977, a Voyager está a aproximadamente 17,6 bilhões de quilômetros de distância do Sol. O veículo espacial tem combustível para funcionar até 2020. As informações são da Associated Press.

