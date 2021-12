A indumentária não é lá muito adequada, mas nem a saia longa impediu a vovó italiana de mostrar habilidade com a bola nos pés. No vídeo postado na internet, ela faz embaixadinhas e troca passes com alguns rapazes no meio da rua.

Os carros que passam na rua não atrapalham o desempenho da senhora que, apesar de desconhecida, já virou sensação nas redes sociais. Sabe-se apenas que a mulher, chamada pela imprensa italiana como "la nonnina" (vozinha, em tradução livre), é provavelmente de Roma, a capital italiana, onde o vídeo foi feito.

Giovanna Castro Vovó vira sensação na internet fazendo embaixadinhas; veja

adblock ativo