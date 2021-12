Volkswagen pede desculpas por violação de regras de poluição

O executivo-chefe da Volkswagen, Martin Winterkorn, pediu desculpas após autoridades ambientais norte-americanas acusarem a montadora alemã de burlar regras de emissão de gases poluentes em milhares de carros. "Eu, pessoalmente, lamento profundamente que nós quebramos a confiança de nossos clientes e do público", disse o CEO, em comunicado. A Volkswagen está cooperando com as autoridades, afirmou Winterkorn, e ordenou uma investigação externa.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) afirmou na semana passada que a Volkswagen teria usado um software para burlar as normas ambientais em testes de emissões. A agência disse que o software fez com que cerca de 482 mil carros a diesel parecessem emitir menos gás do que fato faziam ao ser testados. As leis norte-americanas exigem que os fabricantes de veículos divulguem informações de desenvolvimento dos veículos para que eles recebam a certificação de cumprimento de normas de poluição do ar.

"Vamos cooperar plenamente com as agências responsáveis, com transparência e urgência, para estabelecer de forma clara, aberta e completa todos os fatos deste caso", disse Winterkorn. Autoridades norte-americanas alegaram que a Volkswagen violou a lei do ar limpo do país e pode enfrentar multas de até US$ 37,5 mil por carro, ou mais de US$ 18 bilhões, embora não esteja claro se o governo vai aplicar essa multa.

