Vitória do "Sim" ao casamento gay é quase certa na Irlanda

A vitória do "Sim" ao casamento entre pessoas do mesmo sexo é considerada praticamente certa na Irlanda, que ainda aguarda o resultado oficial do referendo realizado na sexta-feira.



"Evidentemente, aconteceu uma impressionante vitória do 'Sim'", disse David Quinn, diretor do Instituto Iona, uma organização de lobby católico, e um dos líderes da campanha do "Não".



Poucos minutos antes, dois secretários de Estado anunciaram a vitória do "Sim".



"As principais urnas foram abertas. É o "Sim". E inclusive com uma vitória esmagadora em Dublin. Hoje estou muito orgulhoso de ser irlandês", escreveu no Twitter Aodhan O Riordain, secretário de Estado para a Igualdade.



O secretário de Estado para a Proteção Social, Kevin Humphreys, prevê um "tsunami a favor do 'Sim'".



O resultado oficial deve ser divulgado nas próximas horas.



As últimas pesquisas apontavam a vitória do "Sim", mas a vantagem para o "Não" registrou uma queda na semana passada.



Na sexta-feira, mais de 3,2 milhões de irlandeses estavam registrados para votar a favor ou contra uma emenda constitucional que contempla que "o matrimônio pode ser contratado de acordo com a lei por duas pessoas, sem distinção de sexo".



Segundo a imprensa local, o índice de participação superou 60%, em particular nas grandes cidades, um resultado acima do registrado nas eleições mais recentes no país.



O referendo, organizado 22 anos depois da homossexualidade deixar de ser considerada crime na Irlanda, provocou debates intensos nas últimas semanas, em um país no qual a Igreja Católica, contrária ao casamento gay, mantém uma influência considerável.



O jornal Independent afirma em um editorial neste sábado que "durante a campanha melhorou a percepção dos homossexuais no país".



"Muitos homossexuais se destacaram com coragem, para explicar como saíram da sombra para reconciliar-se com sua identidade".

adblock ativo