Vítima decapitada era chefe do suspeito de ataque na França

A vítima decapitada no ataque em uma fábrica de gás norte-americana na França, era o chefe do suspeito do atentado, informaram três fontes da polícia. As autoridades não quiseram revelar o nome da vítima, mas afirmam que ele é o chefe de uma companhia local de transportes.

As autoridades afirmaram que a vítima deve ter sido morta antes de o suspeito invadir a fábrica com um carro e colidi-lo com botijões de gás. A ação causou uma explosão que feriu duas pessoas.

<GALERIA ID=20172/>

A polícia prendeu duas pessoas que estavam no apartamento do suspeito, Yassine Salhi, morador da cidade de Lyon, sendo um dos detidos a sua esposa.

O presidente da França, François Hollande, elevou o alerta de segurança do país para o nível mais alto por três dias na região do ataque. Fonte: Associated Press.

