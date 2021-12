Visitante entra pelado em casa mal-assombrada nos EUA

Um parque de diversões nos Estados Unidos resolveu inovar com sua casa mal-assombrada. Para conferir as múmias e monstros, os visitantes podem entrar nus no espaço. A ideia do Shocktoberfest, na Pensilvânia, é que os participantes se sintam totalmente vulneráveis.

"Isso permite que eles sintam medo de maneira nunca antes experimentado", disse Patrick Konopelski, proprietário da atração, ao "The Huffington Post".

De acordo com ele, a ideia surgiu enquanto assistia um programa da Discovery Channel em que um casal sobrevivia na selva durante 21 dias e totalmente pelados.

Konopelski ressalta que a casa mal-assombrada, batizada de "Naked and Scared" (nu e assustado, em tradução livre), não é um apelo sexual. Ele diz que não serão aceitos comportamentos inapropriados no local.

