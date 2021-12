Visita do papa Francisco custará R$ 118 milhões ao Brasil

A visita do papa Francisco ao Brasil, durante a 26ª Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá de 23 a 28 de julho, no Rio de janeiro, terá um gasto milionário para os governos federal, estadual e a prefeitura do Rio.

Somados, União, estado e município gastarão R$ 118 milhões durante a passagem do papa pelo país. Só o governo federal desembolsará R$ 62 milhões, sendo R$ 30 milhões com ações de segurança e defesa. Estado e município darão R$ 28 milhões cada. Os números foram divulgados pelo jornal O Globo e publicada na sua edição deste sábado, 11.

Entre os gastos estão também as quatro milhões de hóstias que serão distribuídas durante os seis dias da jornada. Elas serão fabricadas por seis fornecedores no país. A expectativa é que dois milhões de peregrinos se desloquem para a capital carioca no período da visita do papa.

