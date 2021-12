Visita de Papai Noel com Covid-19 pode ter provocado 18 mortes em lar de idosos na Bélgica

A visita de um homem vestido de Papai Noel em um asilo da Bélgica causou ao menos 18 mortes de residentes. Segundo a imprensa local, o personagem visitou o local sem saber que estava infectado com o vírus. O asilo teria cerca de 120 residentes e de 36 funcionários infectados pelo novo coronavírus. O surto teria ocorrido após a visita do Papai Noel no início de dezembro..

O asilo fica localizado na Antuérpia, maior cidade da região de Flandres, na Bélgica.

O homem que se fantasiou para alegrar os idosos sentiu os sintomas da Covid-19 três dias após a visita. Ele testou positivo e a casa de idosos resolveu testar os idosos.

Apesar disso, um dos principais virologistas da Bélgica, Marc Van Ranst, da universidade KU Leuven, não acredita que uma pessoa só tenha sido capaz de causar tantas infecções.

