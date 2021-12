Vinte crianças morrem após comer merenda na Índia

Vinte crianças morreram após comer a merenda em uma escola de Masrakh, no leste da Índia. No total, 28 crianças, com idade entre 8 e 11 anos, foram hospitalizadas em Patna. Entre elas, dez estão em estado grave.

De acordo com P.K. Sahi, o ministro da educação do estado de Patna, uma investigação preliminar indica que a comida poderia estar contaminada com fósforo, utilizado para preservar arroz e trigo.

Muitos governos estaduais da Índia lançaram programas de alimentação para crianças pobres. A desnutrição infantil é uma das principais preocupações do país. Fonte: Associated Press.

