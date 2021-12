Vietnã encontra objeto no mar que pode ser parte de avião

Um avião da marinha vietnamita avistou um objeto que pode ser parte do avião da Malaysian Airlines que desapareceu no sábado com 239 pessoas à bordo, informou a Autoridade de Aviação Civil do Vietnã neste domingo.

A agência informou que está muito escuro para se ter certeza que o objeto é parte do avião desaparecido e que mais aviões serão enviados ao local pela manhã para investigar. O objeto foi avistado em águas no sul do Vietnã.

Autoridades da Malásia informaram mais cedo que nenhum destroço do avião foi localizado ainda, apesar dos esforços de uma operação de buscas que envolve 34 aviões e 40 navios.

adblock ativo