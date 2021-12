Fãs e amigos do ator Paul Walker, que morreu aos 40 anos em acidente de carro sábado, 30, fãs participaram de vigília em homenagem ao ídolo. Muitos deixaram presentes, velas e flores no local onde o agente "Brian O'Connor", da franquia "Velozes e Furiosos" morreu.

O ator Tyrese Gibson, que participou de quatro filmes ao lado de Paul Walker, ficou emocionado e chorou ao visitar no domingo, 1, o local da colisão. O local foi enfeitado com flores e em homenagem à memória de Walker.

Da Redação Vídeos mostram homenagens a ator e minutos antes do acidente

Nas redes sociais, Gibson escreveu: "meu coração está doendo tanto, ninguém pode me fazer acreditar que isso é real". Em outra mensagem, falou da amizade: "pelo menos eu pude dizer que te amo. Nossas risadas e momentos vão viver para sempre".

Walker estava no banco do carona em um Porsche guiado pelo amigo Roger Rodas, de 38 anos, que também morreu. O acidente aconteceu em Santa Clarita, no sul da Califórnia, Estados Unidos.

O carro em que Paul Walker morreu, segundo o site TMZ, poderia ter uma falha mecânica resultado de um vazamento na direção. Especialistas questionam o fato de o veículo ter pegado fogo na parte da frente e não atrás, onde fica o motor.

Paul Walker posou com amigos e fãs minutos antes do acidente de carro que o matou no sábado, 30, em Santa Clarita, na Califórnia. O evento que visava arrecadar fundos para a organização do ator reuniu diversos fãs de carros e vários registraram o que seriam os últimos momentos do ator.

