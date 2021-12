Um vídeo mostra o momento exato de um incidente envolvendo um homem que sofreu queimaduras leves após o celular explodir no bolso de sua camisa.

Nas imagens, o homem, de 47 anos, que não teve seu nome revelado, estava no saguão do Hotel Ciputra, onde trabalha, na cidade indonésia de Semarang, quando a temperatura do seu smarthphone, que estava no bolso da camisa, começa a aquecer.

Quando ele tentou retirar o celular do bolso, o aparelho explode. O homem ainda conseguiu retirar a blusa mas, ainda assim, sofreu queimadura de primeiro grau na região do tórax.

Da Redação Vídeo registra explosão de celular em bolso de camisa de um homem

