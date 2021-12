Vídeo mostra transformação de transexual após mudar de sexo

O polonês Oliver postou em seu blog um vídeo que mostra a transformação de seu corpo ao longo de dois anos e meio de tratamento de reposição hormonal. Oliver é transexual e passou por cirurgia de mudança de sexo.

No vídeo divulgado em seu blog, Oliver fez uma montagem com fotos de quando era criança até os dias de hoje. Ele nasceu com o sexo feminino, mas agora toma testosterona e experimenta o crescimento de pelos no peito.

Veja o vídeo

