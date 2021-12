O site de monitoramento de voos Flightradar24.com gravou o momento em que o voo MH370 da Malaysian Airlines desaparece dos radares de tráfego aéreo. O material foi divulgado nesta quarta-feira, 12, em alguns portais, como a BBC, e no Youtube.

O vídeo registra outros voos simultâneos, mas o do jato desaparece da tela. No material divulgado pela BBC o repórter informa que o sumiço do jato do radar não significa que aquele seja o local exato do desaparecimento do avião.

Veja o vídeo

Da Redação Vídeo mostra sumiço de jato da Malaysian Airlines do radar

